Schneider: présente une offre conjointe avec Alten

(CercleFinance.com) - Alten et Schneider Electric ont présenté lors du SIDO de Lyon leur offre conjointe d'accompagnement des industriels vers l'industrie 4.0.



Le partenariat entre Alten et Schneider Electric a pour objectif d'accompagner la transformation du paysage industriel grâce à des solutions technologiques avancées. Les deux entreprises ont développé des synergies qui leur permettent de répondre aux nouveaux besoins des industriels : Excellence Opérationnelle en Lean 4.0, Maximisation de la performance des équipements, Exploitation de données contextualisées, Convergence IT/OT et cybersécurité et Gestion de l'énergie & Développement Durable.



' Avec Ecostruxure Automation Expert nous accélérons dans le domaine de l'automatisation distribuée pour servir l'industrie 4.0 qui vise à accroître l'efficacité opérationnelle en utilisant des technologies avancées. Cela permet aux entreprises de mettre en oeuvre des solutions adaptées aux besoins spécifiques de leurs opérations, tout en favorisant une intégration et un déploiement rapide. Ces avancées ouvrent la voie à une transformation significative de la manière dont les entreprises abordent la production et la gestion des opérations. ' a déclaré Yann Bourjault, Directeur Transformation Digitale chez Schneider Electric.





