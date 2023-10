Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Schneider: présente des solutions pour un habitat durable information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 15:10

(CercleFinance.com) - En réponse à la crise de l'énergie pour les particuliers, Schneider Electric présente un écosystème de solutions 'connectées et accessibles ' pour un habitat ' intelligent et durable'.



Ce système offre la possibilité de surveiller en temps réel la consommation énergétique de son logement pour mieux comprendre l'utilisation de l'énergie, apporter des ajustements et ainsi réduire sa consommation.



Parmi les éléments présentés, le tableau électrique Resi9 permet de réaliser des économies d'énergie en anticipant et adaptant la consommation d'énergie dans le logement.



Schneider Electric propose également Resi9 Connect, une infrastructure qui gère le réseau internet du logement.



L'écosystème Wiser Home permet aussi de programmer via son smartphone l'énergie, le chauffage (notamment les pompes à chaleur grâce au partenariat avec AirZone), l'éclairage, les volets roulants et la recharge de véhicule électrique.



Enfin, Schneider a aussi mis au point la prise Mureva EVlink adaptée à l'intérieur comme à l'extérieur, afin de recharger son véhicule.