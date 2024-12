Schneider: parmi les grands gagnants de 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/12/2024 à 12:43









(CercleFinance.com) - Le titre enregistre une progression de près de 32% depuis le début de l'année et affiche ainsi l'une des meilleures performances parmi les composantes d'un CAC40 qui présente pour l'heure un bilan négatif de -2,6%.



Oddo BHF a maintenu son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 273 euros sur Schneider Electric , après le CMD consacré aux opportunités et perspectives du groupe en Inde, réunion qui a aussi vu son nouveau CEO endosser les objectifs à moyen terme.



Outre le fait que l'Inde constitue le troisième pays de Schneider (derrière les Etats-Unis et la Chine), le bureau d'études le présente aussi comme 'un vivier majeur de talents, dans un monde où trouver des ingénieurs qualifiés restent un enjeu'.



'Schneider Electric bénéficie de son positionnement sur des segments à fort potentiel de croissance (grid, datacenters, software, infrastructure, etc), ce qui justifie, selon nous, que le titre se traite sur des multiples de best in class', ajoute-t-il plus largement.



Le groupe a réaffirmé son objectif pour 2024, à savoir une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +9 et +13%, grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires entre +6 et +8% et à une marge d'EBITA ajusté entre environ 18,1 et 18,3%.





