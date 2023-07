Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : nouvel échec sous 166E information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 11:24









(CercleFinance.com) - Schneider subit nouvel échec (le 4ème) sous 166E et menace de retomber sur 156E (son plancher intraday du 7 juillet): le titre poursuite donc sa dérive latérale au sein d'un corridor de 10E d'amplitude.





