Schneider : le rebond s'accélère dans sillage Legrand information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 14:05









(CercleFinance.com) - Schneider renoue avec les 237E, le rebond s'accélère dans sillage Legrand et le franchissement des 230E libère un potentiel de hausse vers 242E, zénith du 13 mars.

L'objectif suivant se situe vers 256E, ex-'gap' baissier du 20 février.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 239,0500 EUR Euronext Paris +7,41%