Schneider: l'accent sera mis sur la durabilité à Davos

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé mercredi qu'il prévoyait de mettre l'accent sur les questions liées à la durabilité et à la transition énergétique à l'occasion de sa prochaine participation au Forum économique de Davos.



Le spécialiste français des équipements électriques à basse et moyenne tension précise que huit membres de sa direction feront le déplacement en Suisse la semaine prochaine, dont son directeur général Olivier Blum et le président de son conseil d'administration, Jean-Pascal Tricoire.



Cette année, le groupe dit vouloir insister sur la nécessité de mettre en oeuvre des projets de collaboration afin de parvenir à une transition énergétique 'équitable'.



Schneider Electric dit notamment vouloir relier l'essor de l'IA au développement des centres de données afin de se donner les moyens de réussir sa stratégie en la matière.



'La durabilité et la croissance économique peuvent aller de pair', assure ainsi Olivier Blum, le directeur général de l'entreprise.



'En scellant des partenariats stratégiques, les entreprises peuvent à la fois tirer parti de l'innovation et de la technologie afin d'améliorer leurs performances tout en ayant un impact significatif et assurant un meilleur avenir à tous', a-t-il déclaré.





