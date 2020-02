Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider estime à €300 mlns l'impact du coronavirus, cash flow record en 2019 Reuters • 20/02/2020 à 08:53









PARIS, 20 février (Reuters) - Schneider Electric SCHN.PA a déclaré jeudi que l'impact de l'épidémie de coronavirus, estimé à quelque 300 millions d'euros sur son activité au premier trimestre, devrait être compensé au second semestre à mesure que l'activité redémarrera en Chine. Le groupe de construction électrique, qui est très implanté en Asie (27% de son chiffre d'affaires) a dû fermer des usines en Chine (4% du C.A.) en janvier et février en raison de l'épidémie, qui a fait à ce jour plus de 2.100 victimes dans le pays. "Nous avons rouvert 80% des capacités de nos usines en Chine", a toutefois souligné Emmanuel Babeau, le directeur financier du groupe. "L'économie chinoise a déjà montré dans le passé sa capacité à se mobiliser et à rebondir très rapidement", a-t-il déclaré à Reuters, faisant notamment allusion à l'épidémie de Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002 et 2003. Sur l'ensemble de l'année, Schneider table ainsi sur une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 1% et 3 %, avec une marge d'Ebita ajusté comprise entre 16,0% et 16,3%. Le groupe a totalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 27,15 milliards d'euros (+4,2% en organique), un Ebita ajusté de 4,24 milliards (+9,4%), un résultat net de 2,4 milliards (+3,4%), des chiffres légèrement supérieurs au consensus. Le cash-flow libre a progressé pour sa part de 65% à 3,5 milliards (+65%) alors que le consensus tablait sur 2,65 milliards. Schneider propose un dividende de 2,55 euros par action (+8,5%). (Jean-Michel Bélot et Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)

