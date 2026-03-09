 Aller au contenu principal
Schneider : enfonce sa MM100 qui gravite vers 242,5E, surveiller 234,5E
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 11:39

Schneider enfonce sa MM100 (qui gravite vers 242,5E) via un "gap" de rupture sous 245,5E et se dirige vers une cassure de la MM200 (234,5E) : le titre devra préserver le support crucial des 222E du 21 novembre.
Un prochain soutien se dessine vers 210E (testé du 21 août à tout début septembre 2025) et l'objectif suivant serait le comblement du "gap" des 204,2E du 30 avril puis surtout des 190,44E du 9 avril 2025.


