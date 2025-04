Schneider Electric sous pression

(AOF) - Schneider Electric (-3,19% à 198,76 euros) accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40, talonné par Legrand (-2,11% à 91,60 euros). Selon Reuters, des analystes de Wells Fargo, citant des sources industrielles, ont rapporté qu’Amazon.com aurait mis en mode pause certaines négociations de baux, en particulier à l'international, pour sa division cloud, AWS. Le boom des centres de données est un important moteur de la croissance des deux groupes français.

