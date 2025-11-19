Schneider Electric signe $2,27 mds de contrats aux USA

Schneider Electric SCHN.PA a annoncé mercredi la signature de deux accords d'approvisionnement distincts avec Switch et Digital Realty

DLR.N , pour des montants respectifs de 1,9 milliard et 373 millions de dollars (1,64 milliard et 322,16 millions d'euros), afin de répondre à la demande dans l'IA et les "data centers" aux Etats-Unis.

Ces deux extensions de partenariat avec des fournisseurs de centres de données américains ont été annoncées à l'occasion d'un sommet sur l'innovation organisé par Schneider Electric à Las Vegas, aux États-Unis.

L'accord en deux phases avec Switch comprend des modules d'alimentation préfabriqués et le premier déploiement des refroidisseurs Uniflair de Schneider Electric aux États-Unis, selon un communiqué du groupe français.

Schneider Electric a déclaré qu'il s'agit de son plus important contrat de services de refroidissement jamais signé.

L'accord avec Digital Realty prévoit quant à lui des alimentations sans coupure (UPS), des appareillages de commutation basse tension (LVS) et des skids préfabriqués.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)