Schneider Electric révise à la hausse ses objectifs 2024

(AOF) - Le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 de Schneider Electric s’élève à à 18,2 milliards d’eurosen croissance organique de +6 %. La marge brute est en hausse organique de +8,8 %, soit une hausse de +100 points de base, le taux de marge brute s’établissant à 43,4% au premier semestre. L’EBITA ajusté du premier semestre atteint 3,38 milliards d’euros, soit une croissance organique de +12,2 %, tandis que la marge d’EBITA ajusté progresse de +100 points de base en organique à 18,6 %, grâce à la forte amélioration de la marge brute.

Le résultat net ajusté s'élève à 2,24 milliards d'euros au premier semestre, soit une hausse de 10% par rapport à l'année dernière.

Le bénéfice par action ajusté ressort à 4,01 euros, soit une hausse de 10%.

Le groupe réalise un cash-flow libre de 889 millions d'euros au premier semestre, grâce principalement à la performance du compte de résultat qui a permis de générer un cash-flow opérationnel record de 3,1 milliards d'euros. Cela comprend les coûts de R&D de 1,07 milliard d'euros, en hausse à 5,9 % du chiffre d'affaires du premier semestre 2024.

Schneider Electric relève son objectif financier 2024. L'entreprise vise une croissance organique de l'Ebita ajusté 2024 comprise entre +9% et +13 % (précédemment comprise entre +8 % et +12 % organique).

Cette performance découlerait de la croissance organique du chiffre d'affaires combinée à l'amélioration de la marge : croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +6 % et +8 % (inchangée) ; croissance organique de la marge d'Ebita ajusté comprise entre +60 et +80 points de base (précédemment comprise entre +40 et +60 points de base organique).

Ces performances impliquent une marge d'Ebita ajusté comprise entre environ 18,1 % et 18,3 % (incluant un effet de périmètre comprenant les transactions réalisées à ce jour et les effets de change par rapport aux estimations actuelles).

