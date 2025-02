Schneider Electric: résultat net annuel en hausse de 7% information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Schneider Electric dévoile un résultat net en hausse de 7% à 4,27 milliards d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un EBITA ajusté en croissance organique de 14,2% à 7,08 milliards, soit une marge en amélioration organique de 90 points de base à 18,6%.



Atteignant un record de près de 38,2 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a réalisé une croissance organique de 8,4%, une progression de 12% dans la gestion de l'énergie ayant largement compensé une diminution de 4% dans les automatismes industriels.



Revendiquant aussi une génération de cash-flow libre de 4,22 milliards d'euros et un taux de conversion de cash de 99%, le groupe industriel fait part d'un dividende progressif de 3,90 euros par action pour l'exercice écoulé, en hausse de 11%.



Pour 2025, Schneider Electric vise une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +10 et +15%, basée sur une croissance organique du chiffre d'affaires entre +7 et +10% et une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté entre +50 et +80 points de base.





