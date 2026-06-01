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Schneider Electric renforcé par Berenberg et au coeur d'un méga-projet d'IA de SoftBank en France
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 11:45

Le groupe industriel caracole en tête de l'indice CAC 40, s'adjugeant plus de 3% ce lundi en fin de matinée après avoir bénéficié d'une double actualité favorable : une recommandation positive de Berenberg et l'annonce de son rôle stratégique dans un vaste projet d'infrastructures d'intelligence artificielle porté par SoftBank en France.

Berenberg a initié lundi la couverture du spécialiste de la gestion de l'énergie avec une recommandation à acheter et un objectif de cours de 325 euros. Ce niveau fait ressortir un potentiel d'appréciation d'environ 20% par rapport au cours de clôture de vendredi, à 269,95 euros.

Schneider Electric reste l'une des valeurs favorites de Berenberg dans l'univers européen de l'électrification. La banque estime que le groupe est particulièrement bien positionné pour profiter de l'essor des centres de données liés à l'intelligence artificielle, grâce à une offre couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, des équipements électriques aux solutions de refroidissement et aux logiciels. Selon ses estimations, les data centers pourraient représenter près d'un quart des commandes du groupe et constituer l'un des principaux moteurs de croissance au cours des prochaines années.

Cette dynamique se reflète dans un carnet de commandes record de 25,4 MdsEUR, offrant une visibilité élevée sur l'activité future. Berenberg souligne également que Schneider dispose de la plus forte exposition du secteur européen à ce marché en forte expansion, avec une croissance attendue de 20% à 25% par an dans les data centers jusqu'en 2030.

Parallèlement, Schneider Electric a profité du sommet Choose France 2026 pour annoncer son engagement en tant que partenaire technologique et industriel stratégique dans le projet d'investissement de SoftBank visant à accélérer le développement des infrastructures d'IA dans l'Hexagone.

Le groupe japonais prévoit d'investir jusqu'à 75 milliards d'euros afin de développer et d'exploiter 5 gigawatts de capacités de datacenters dédiés à l'IA en France. Une première phase, représentant 45 milliards d'euros d'investissements, doit permettre la mise en service de 3,1 gigawatts d'ici 2031 sur plusieurs sites situés dans les Hauts-de-France, notamment à Dunkerque, au Bosquel et à Bouchain.

Dans le cadre de ce projet, Schneider Electric fournira les infrastructures électriques et les modules d'alimentation destinés aux futurs centres de données. Le groupe envisage également d'investir dans une usine de modules préfabriqués pour datacenters sur le port de Dunkerque, afin d'accompagner le déploiement rapide des installations.

Ces équipements intégreront les technologies de distribution électrique, d'énergie sécurisée et de refroidissement produites dans plusieurs usines du groupe en France et en Europe.

Si aucun élément financier n'a été communiqué concernant les retombées attendues pour Schneider Electric, cette annonce confirme la position du groupe parmi les principaux bénéficiaires de la forte croissance des investissements mondiaux dans les infrastructures nécessaires au développement de l'intelligence artificielle.

Le projet s'inscrit dans la continuité des investissements annoncés l'an dernier par Schneider Electric, qui avait engagé plus de 110 MEUR dans trois usines françaises afin de répondre à la demande croissante des marchés des datacenters, du nucléaire et des réseaux électriques.

Depuis le début de l'année, le titre bondit de 18%

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