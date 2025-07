Schneider Electric: rachat à Temasek du solde de leur coentreprise indienne information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 09:13









(Zonebourse.com) - Schneider Electric a annoncé mercredi qu'il allait racheter les 35% restants de sa coentreprise indienne pour un montant de 5,5 milliards d'euros milliards d'euros, ce qui va lui permettre de prendre le contrôle total de l'entité.



Le spécialiste français de la gestion de l'énergie et des automatismes indique avoir signé un accord afin de racheter au fonds singapourien Temasek ses parts dans la joint-venture Schneider Electric India Private Limited (SEIPL), qu'ils détenaient ensemble depuis 2018 et l'acquisition conjointe des métiers d'électricité et d'automatisation de Larsen and Toubro.



Le groupe explique que cette transaction s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de développement dans le pays, qui représente son troisième marché à l'heure actuelle.



'Détenir l'intégralité du capital de SEIPL permettra d'accélérer la prise de décision pour l'Inde en tant que hub', explique Schneider dans un communiqué.



L'Inde est aujourd'hui la quatrième plus importante économie mondiale avec une croissance attendue du PIB supérieure à 6% dans les prochaines années selon les prévisions de l'OCDE.



La co-entreprise a réalisé une forte croissance de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité depuis l'acquisition initiale, avec une tendance à l'accélération au cours des dernières années.



Pour ce qui concerne les années à venir, Schneider Electric dit attendre un taux de croissance organique annuel composé du chiffre d'affaires à deux chiffres ('double-digit') pour SEIPL.



Le groupe compte aussi s'appuyer davantage sur l'Inde comme pôle de R&D et industriel, particulièrement pour l'Asie-Pacifique et d'autres marchés émergents.



Le titre reculait de 0,3% mercredi matin à la Bourse de Paris suite à ces annonces, dans un marché parisien globalement inchangé.





