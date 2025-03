Schneider Electric: projet de jumeau numérique avec ETAP information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Schneider Electric et ETAP dévoilent un jumeau numérique d'avant-garde 'pouvant concevoir avec précision et simuler les besoins électriques des usines d'intelligence artificielle (IA Factory)', en s'appuyant sur Nvidia Omniverse Blueprint.



'Ces jumeaux numériques rassembleront de multiples intrants pour des systèmes mécaniques, thermiques, de réseaux et électriques de façon à simuler comment une usine d'IA opère', expliquent les deux groupes qui permettront leur développement.



Selon eux, leur collaboration apportera un aperçu et un contrôle renforcés sur les systèmes électriques et les besoins en électricité de l'IA Factory, 'présentant une opportunité de gains significatifs en efficience, en fiabilité et en durabilité'.





