Schneider Electric profite de "l'effet Stargate"

(AOF) - Schneider Electric enregistre la deuxième plus forte hausse du CAC 40, gagnant 2,61% à 269,70 euros. Le groupe technologique est soutenu, à l'instar des valeurs industrielles, par l'annonce faite hier par Donald Trump. Le président américain a annoncé un plan d'investissement allant jusqu'à 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle aux Etats-Unis via la création d'une coentreprise baptisée Stargate. A Paris, Legrand et Dassault Systèmes avancent respectivement de 3,34% et 2,42%. Les craintes sur la politique douanière du président américain sont reléguées au second plan.

Schneider Electric, un important fournisseur d'équipements électriques et d'autres infrastructures derrière les centres de données, a récemment acheté Motivair, un spécialiste américain des solutions de refroidissement liquide pour les centres de données, et travaille avec Nvidia pour développer des systèmes de refroidissement.

Les dirigeants du spécialiste du "cloud" Oracle, de la start-up OpenAI et du japonais SoftBank ont donc annoncé, aux côtés de Donald Trump, ce plan d'investissement allant jusqu'à 500 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années.

Le nouveau locataire de la Maison Blanche a promis d'accélérer le développement de l'IA made in USA afin de concurrencer la Chine pour le leadership mondial dans cette technologie.

Schneider Electric (+32,52%) a enregistré en 2024 la troisième plus forte progression annuelle du CAC 40 malgré le départ inattendu de son directeur général Peter Herweck en novembre. Le groupe français bénéficie de son exposition au secteur en plein boom des centres de données. Et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Points clés

-Producteur d’équipements pour la transformation énergétique, numéro 1 mondial dans l’électrification et la digitalisation et numéro 3 mondial dans l’automatisation ;

- Chiffre d'affaires de 35,9 Mds€, généré par les produits (53% des ventes), les systèmes (28 %) et les logiciels & services (19 %) et les services sur site (10 %)

- Equilibre des revenus entre l’Amérique du nord pour 34 %, l’Asie-Pacifique pour 28 %, devant l’Europe de l’ouest pour 25 % et le reste du monde pour 13 % ;

- Modèle d'affaires de réponse aux besoins de 4 marchés – construction, data centers, infrastructures et industries- par des offres de services numériques combinant énergie, automatismes, et sécurisation de l'éco-système par le cloud, et par une gestion complète des cycles de vie et la migration de la gestion de site par site vers une entreprise intégrée ;

- Capital éclaté (3,8 % pour les salariés, 2,53 % et 4,77 % des droits de vote pour la Caisse des dépôts), Peter Herweck présidant le conseil de 16 administrateurs, Olivier Blum assurant la direction générale depuis début novembre.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondée sur un écosystème d’accélération de la croissance via les partenariats :

- production sur 4 grands hubs -Europe, Etats-Unis, Chine et Inde,

- renforcement de la digitalisation, du design à la maintenance et progression des offres digitales à 60-65 % en 2027,

- hub de données unique rassemblant les jumeaux industriels & énergétiques des clients, dopé par l’acquisition d’AVEVA,

- objectif 2027 de 80 % de ventes récurrentes dans le chiffre d’affaires, vs 70 % en 2023,

- allocation de capital orientée vers la croissance organique et la progression de la distribution aux actionnaires,

-innovation appuyée sur la méthodologie Design Thinking & Lean Start Up, soutenue par des efforts de R&D à 5,3 % des revenus, riche d’un portefeuille de 19 000 brevets et décuplée par les partenariats stratégiques ayant créé + 20 000 plateformes ;

- Stratégie environnementale Impact 2021-2025 visant zéro émission nette de CO2 en 2030 :

- climat : 8/10 èmes du chiffre d’affaires provenant de revenus à impact positif pour l’environnement, accompagnement des clients pour éviter 800 Mt d’émissions de CO2 et de 1 000 fournisseurs pour réduire de ½ leurs émissions de CO2,

- ressources : 50 % de matières 1 ères durables et 100 % des emballages recyclés ;

- Situation financière saine avec 9,4Mds€ de dette nette et un autofinancement libre de 4Mds€.

Défis

- Pénuries de composants électroniques pour les automatismes industriels compensée par la multiplication des centres de stocks d’approvisionnements stratégiques ;

- Vers l’acquisition, pour 825 M$ en numéraire de 75 % de Motivair, spécialiste américain du refroidissement liquide avec accord pour un contrôle total en 2028 ;

- Fort ralentissement de la croissance européenne au 3 ème trimestre ;

- Après une croissance de 6,8 % des revenus, objectif 2024 : ventes en hausse de 6 à 8 % et marge opérationnelle de 18,1 % à 18,2 % ;

- Ambitions 2027 : hausse annuelle des revenus entre 7 et 10 %, soit un total de 50 Mds€ ;

- Dividende 2023 de 3,50 € et attente d’un programme de rachat d'actions de 1 Md€ environ, financé par la récente cession de la filiale DTN et étalé sur 2 ans.