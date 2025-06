Schneider Electric: partenariat avec Nvidia autour de l'IA information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce s'associer à Nvidia pour développer des infrastructures durables et prêtes pour l'intelligence artificielle (IA).



Ce partenariat mondial, dévoilé lors de NVIDIA GTC Paris, soutient les ambitions de l'Union européenne dans le cadre de l'initiative ' InvestAI ' de 200 milliards d'euros.



Les deux partenaires concentreront leurs efforts sur la recherche et le développement de solutions avancées pour l'alimentation électrique, le refroidissement, les systèmes de contrôle et les racks haute densité, en réponse au 'AI Continent Action Plan' de la Commission européenne.



Ce plan prévoit la création de 13 usines d'IA et jusqu'à cinq giga-usines sur le territoire.



'Ensemble, nous construisons les usines d'IA, une infrastructure essentielle pour diffuser l'IA dans toutes les industries et la société ', a commenté Jensen Huang, fondateur et CEO de Nvidia.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 223,2500 EUR Euronext Paris -2,06%