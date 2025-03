Schneider Electric: nomination d'une CTO chez Aveva information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - Aveva, filiale de Schneider Electric spécialisée dans les logiciels industriels, annonce la nomination d'Arti Garg au poste de directrice de la technologie (CTO), nouvelle fonction créée dans le cadre du recentrage de la société sur les technologies de pointe.



Arti Garg rejoint Aveva ce mois-ci et aura pour mission de définir et de piloter les orientations stratégiques en matière de technologies émergentes. Son rôle sera tourné vers l'international, et parmi ses domaines d'expertise figurent notamment l'intelligence artificielle générative.



Elle possède une riche expérience, acquise au sein du bureau du CTO de Hewlett Packard Enterprise, où elle a été en charge pendant cinq ans de l'élaboration et du pilotage des stratégies technologiques jusqu'à janvier dernier.





