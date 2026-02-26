information fournie par Boursorama avec AFP • 26/02/2026 à 08:12

Schneider Electric maintient le cap après une année 2025 "record" portée par les centres de données

( AFP / JOEL SAGET )

Schneider Electric maintient le cap en 2026 après une année "record" du chiffre d’affaires en 2025, grâce aux centres de données et en dépit des effets de change, a-t-il annoncé jeudi.

Le bénéfice s’est inscrit l'an dernier en recul de 2%, à 4 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires a progressé de 5,2%, atteignant "pour la première fois" 40 milliards d’euros, mais le groupe fait état d’un effet de change négatif de 701 millions d’euros au quatrième trimestre.

"2025 est une année marquante. Le chiffre d’affaires atteint un niveau record", a commenté Olivier Blum, directeur général du géant des équipements électriques.

"La demande des marchés finaux s’accélère fortement au quatrième trimestre, portée par les centres de données ainsi que par les industries et les infrastructures", a-t-il ajouté.

Le bénéfice net ajusté progresse de 4%, à 4,8 milliards d’euros, et subit des "effets défavorables liés aux devises", a indiqué Schneider Electric.

L’Ebita (bénéfice opérationnel) ajusté a bondi de 12% en organique, à 7,5 milliards d’euros.

Pour 2026, le groupe vise une croissance organique du chiffre d’affaires "comprise entre +7% et +10%" et de l’Ebita ajusté "comprise entre +10% et +15%".

Concernant les centres de données, Schneider indique que la demande est plus importante en Amérique du Nord, mais le groupe note également une "forte accélération" dans d’autres régions, notamment en France, dans les pays nordiques et dans certaines zones d'Asie‑Pacifique.

Pour l’industrie, le marché enregistre une solide demande au quatrième trimestre, tandis que celui des infrastructures profite d’une accélération au cours du trimestre.