Schneider Electric, Legrand augmentent "probablement en sympathie" avec le mouvement des actions d'Oracle

10 septembre - ** Legrand LEGD.PA et Schneider Electric SCHN.PA en hausse d'un peu plus de 1,5% chacun après qu'Oracle ORCL.N ait prévu un demi-trillion de dollars de commandes réservées pour l'informatique dématérialisée au cours des prochains mois

** Les actions ont progressé de 3% dans les premiers échanges, un "mouvement probablement en sympathie avec les +30% d'Oracle hier", a déclaré un analyste de la Deutsche Bank à Reuters

** Oracle a bondi d'environ 30 % dans les échanges pré-marché aux États-Unis; il a bondi de 27 % après la cloche mardi lorsqu'il a annoncé les résultats du premier trimestre

** Oracle prévoit une croissance de 12% à 14% de son chiffre d'affaires total au deuxième trimestre, et une croissance de 32% à 36% de son activité d'infrastructure en nuage

** L'analyste de la Deutsche Bank a ajouté qu'il y a une "forte demande pour l'infrastructure de l'IA"

** En juillet, Schneider a confirmé ses perspectives pour 2025, tandis que Legrand a relevé ses perspectives de marge pour 2025 en raison de la demande croissante de centres de données pour alimenter les modèles d'IA