Schneider Electric lance une émission d’OCEANEs pour €750 mlns

Schneider Electric SE
SCHN.PA :
* UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS À OPTION DE CONVERSION ET/OU D'ÉCHANGE EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES À ÉCHÉANCE 2033
* UN MONTANT NOMINAL DE 750 MILLIONS D'EUROS
* LES OBLIGATIONSPORTERONT INTÉRÊT À UN TAUX ANNUEL FIXE ENTRE 1,00% ET 1,50% PAYABLE SEMESTRIELLEMENT À TERME ÉCHU LE 23 MARS ET LE 23 SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNÉE
* LA PRIME DE CONVERSION/ÉCHANGE SERA ENTRE 37,5% ET 42,5% PAR RAPPORT AU COURS DE RÉFÉRENCE DE L'ACTION SUR EURONEXT PARIS
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON EST PRÉVU LE 23 SEPTEMBRE 2025
Texte original [https://tinyurl.com/5n7r8ua4] Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA
(Rédaction de Gdansk)
