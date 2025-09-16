Schneider Electric lance une émission d'OCEANEs
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 08:17
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe, y compris le financement de l'acquisition précédemment annoncée des 35% restants du capital de Schneider Electric India Private Limited (SEIPL), portant sa participation à 100%.
Les OCEANEs auront une valeur nominale unitaire de 100 000 euros, seront convertibles et/ou échangeables en actions et porteront intérêt à un taux annuel fixe compris entre 1 et 1,50% payable semestriellement, et pour la première fois le 23 mars 2026.
Les modalités définitives des obligations seront déterminées au terme du processus de construction du livre d'ordres, devant intervenir plus tard ce jour, et leur règlement-livraison est prévu le 23 septembre prochain.
Valeurs associées
|232,3000 EUR
|Euronext Paris
|-0,62%
