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Schneider Electric lance une émission d'obligations pour €750 mlns
information fournie par Reuters 25/06/2024 à 08:09

Schneider Electric SE SCHN.PA :

* LANCE UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS À OPTION DE CONVERSION ET/OU D'ÉCHANGE EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES (OCEANES) POUR EUR 750 MLNS

* L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS EST À ÉCHÉANCE 2031

* LANCE UNE OFFRE CONCOMITANTE DE RACHAT DE SES OCEANES EN CIRCULATION À ÉCHÉANCE 2026 VIA UNE PROCÉDURE DE CONSTRUCTION D’UN LIVRE D’ORDRES INVERSÉ

* LES OBLIGATIONS AURONT UNE VALEUR NOMINALE UNITAIRE DE EUR 100.000 ET PORTERONT INTÉRÊT À UN TAUX ANNUEL FIXE COMPRIS ENTRE 1,375% ET 1,875%

* LA PRIME DE CONVERSION/ÉCHANGE SERA COMPRISE ENTRE 35% ET 40% PAR RAPPORT AU COURS DE RÉFÉRENCE DE L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ SUR D’EURONEXT

* LE PRODUIT NET DE L’ÉMISSION SERA AFFECTÉ AU FINANCEMENT DU RACHAT DES OBLIGATIONS À OPTION DE CONVERSION EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU D’ÉCHANGE EN ACTIONS EXISTANTES DE LA SOCIÉTÉ

Texte original tinyurl.com/muw22vne

Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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SCHNEIDER ELECTRIC
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