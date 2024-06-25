Schneider Electric lance une émission d'obligations pour €750 mlns

Schneider Electric SE SCHN.PA :
* LANCE UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS À OPTION DE CONVERSION ET/OU D'ÉCHANGE EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU EXISTANTES (OCEANES) POUR EUR 750 MLNS
* L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS EST À ÉCHÉANCE 2031
* LANCE UNE OFFRE CONCOMITANTE DE RACHAT DE SES OCEANES EN CIRCULATION À ÉCHÉANCE 2026 VIA UNE PROCÉDURE DE CONSTRUCTION D’UN LIVRE D’ORDRES INVERSÉ
* LES OBLIGATIONS AURONT UNE VALEUR NOMINALE UNITAIRE DE EUR 100.000 ET PORTERONT INTÉRÊT À UN TAUX ANNUEL FIXE COMPRIS ENTRE 1,375% ET 1,875%
* LA PRIME DE CONVERSION/ÉCHANGE SERA COMPRISE ENTRE 35% ET 40% PAR RAPPORT AU COURS DE RÉFÉRENCE DE L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ SUR D’EURONEXT
* LE PRODUIT NET DE L’ÉMISSION SERA AFFECTÉ AU FINANCEMENT DU RACHAT DES OBLIGATIONS À OPTION DE CONVERSION EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU D’ÉCHANGE EN ACTIONS EXISTANTES DE LA SOCIÉTÉ
Texte original tinyurl.com/muw22vne
Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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