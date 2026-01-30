Schneider Electric lance une augmentation de capital réservée à ses salariés
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 17:58
Schneider Electric annonce son intention de procéder à une augmentation de capital réservée aux employés dans le cadre de ses plans d'épargne salariale.L'opération concernera les collaborateurs du groupe dans 46 pays, dont la France, et couvrira environ 85% des effectifs.
Le conseil d'administration a délégué au directeur général la possibilité d'émettre jusqu'à 3 700 000 actions, représentant environ 0,645% du capital social au 31 décembre 2025.
Les bénéficiaires pourront souscrire les titres directement ou via un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), à un prix fixé à 85% du prix de référence.
La période de souscription est envisagée au deuxième trimestre 2026, pour un règlement-livraison attendu au troisième trimestre 2026.Les nouvelles actions feront l'objet d'une demande d'admission à la cote sur Euronext Paris et seront assimilées aux actions existantes.
Valeurs associées
|242,300 EUR
|Euronext Paris
|+0,37%
A lire aussi
-
Une expérimentation visant à améliorer la prise en charge des victimes de soumission chimique en simplifiant leur accès aux analyses médicales a été lancée vendredi à Nantes, en présence de la ministre Aurore Bergé et de la députée Sandrine Josso. Cette expérimentation ... Lire la suite
-
par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac Il faut qu'on parle de Kevin et pas seulement parce que Donald Trump (un proche de Ronald Lauder, le beau-père de Kevin Warsh) le crédite d' «un grand sens des affaires et d'un physique avantageux». ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, après une journée riche en données économiques et alors que Donald Trump a annoncé avoir choisi Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), pour occuper la présidence de la ... Lire la suite
-
Un mois après l'incendie meurtrier d'un bar à Crans-Montana, en Suisse, des victimes françaises se sentent désorientées par la complexité des procédures, déplore la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (Fenvac), qui doit rencontrer ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer