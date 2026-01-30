 Aller au contenu principal
Schneider Electric lance une augmentation de capital réservée à ses salariés
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 17:58

Le groupe industriel poursuit le développement de l'actionnariat salarié avec une nouvelle opération couvrant une large partie de ses effectifs à l'international.

Schneider Electric annonce son intention de procéder à une augmentation de capital réservée aux employés dans le cadre de ses plans d'épargne salariale.L'opération concernera les collaborateurs du groupe dans 46 pays, dont la France, et couvrira environ 85% des effectifs.
Le conseil d'administration a délégué au directeur général la possibilité d'émettre jusqu'à 3 700 000 actions, représentant environ 0,645% du capital social au 31 décembre 2025.
Les bénéficiaires pourront souscrire les titres directement ou via un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), à un prix fixé à 85% du prix de référence.
La période de souscription est envisagée au deuxième trimestre 2026, pour un règlement-livraison attendu au troisième trimestre 2026.Les nouvelles actions feront l'objet d'une demande d'admission à la cote sur Euronext Paris et seront assimilées aux actions existantes.

SCHNEIDER ELECTRIC
242,300 EUR Euronext Paris +0,37%
