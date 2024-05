Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: fin des discussions avec Bentley Systems information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce l'achèvement de ses discussions préliminaires avec Bentley Systems en vue d'une potentielle transaction stratégique, les deux groupes ayant mutuellement convenu de ne pas procéder à une telle transaction.



Le spécialiste de la gestion de l'énergie et des automatismes explique 'rester concentré sur ses priorités d'allocation du capital', et confirme qu'il 'restera agile et opportuniste vis-à-vis de son développement inorganique'.



'Cependant, le groupe réitère la nécessité d'une approche disciplinée de la création de valeur pour les parties prenantes dans toute éventuelle transaction stratégique', poursuit Schneider Electric, sans donner de détails supplémentaires quant aux discussions.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +0.39%