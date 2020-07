Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric établit de nouveaux objectifs 2020 Reuters • 29/07/2020 à 08:57









29 juillet (Reuters) - Schneider Electric SE SCHN.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 11,58 MDS D'EUROS (CONSENSUS 11,19 MDS) * EBITA AJUSTÉ AU S1 1,58 MDS D'EUROS (CONSENSUS 1,30 MDS) * RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) AU S1 775 MILLION D'EUROS (CONSENSUS 665 MILLION) * CASH-FLOW LIBRE AU S1 965 MILLION D'EUROS (CONSENSUS 678 MILLION) * ENDETTEMENT NET AU 30 JUIN 4,77 MDS D'EUROS (CONSENSUS 5,12 MDS) * UNE GRANDE PARTIE DE NOS ACTIVITÉS DEMEURE FAVORABLEMENT ORIENTÉE POUR LES ANNÉES À VENIR ET POURRAIT BÉNÉFICIER DES PLANS DE RELANCE - PDG * OBJECTIFS 2020: CHIFFRE D'AFFAIRES ENTRE -7% ET -10% EN ORGANIQUE * OBJECTIFS: MARGE D'EBITA AJUSTÉ -50BPS TO -90BPS EN ORGANIQUE (ENTRE 14,5% ET 15,0%) * LE GROUPE RÉITÈRE SES PERSPECTIVES À MOYEN TERME ET AU TRAVERS DU CYCLE Texte original sur Eikon ID:nNDL1VkhMW Pour plus de détails, cliquez sur SCHN.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris +4.44%