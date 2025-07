Schneider Electric : est-ce le moment d’investir dans l’action ?

schneider electric (crédit photo : schneider electric groupe / )

Schneider Electric se positionne comme un leader incontournable de la transformation énergétique mondiale, spécialiste reconnu en gestion de l'énergie et automatisation présent dans plus de 100 pays. Dans un contexte où la transition énergétique et la digitalisation des infrastructures constituent des enjeux majeurs, l'entreprise française entend capitaliser sur sa position privilégiée pour accompagner les entreprises et les collectivités dans leur transformation durable. L'ambition de Schneider Electric pour 2025 est de consolider son statut de référence mondiale en matière de solutions énergétiques intégrées, en alliant innovation technologique, excellence opérationnelle et engagement environnemental pour répondre aux défis climatiques contemporains.

Retrouvez les analyses fondamentale et technique du titre Schneider Electric à lire avant d'investir en Bourse dans le géant français de la transformation énergétique ou de trader l'action Schneider Electric en 2025.

Vous pourrez vous positionner sur l'action Schneider Electric via l'un des meilleurs PEA, pour bénéficier de l'avantage fiscal de cette enveloppe. Vous pourrez aussi bien sûr adopter des stratégies d'investissements plus complexes sur ce titre Schneider Electric, via des produits dérivés, en investissant depuis l'un des meilleurs comptes-titres. Attention à choisir l'un des meilleurs courtiers Bourse pour profiter d'une large gamme d'actifs, à des frais raisonnables, tout en bénéficiant des services et outils adaptés à votre profil d'investisseur.

Quelle est la stratégie de Schneider Electric pour dominer le marché de l'énergie en 2025 ?

La stratégie de Schneider Electric s'articule autour de plusieurs axes stratégiques fondamentaux qui garantissent sa capacité à innover et à maintenir son leadership dans un secteur en pleine mutation.

Excellence technologique et innovation digitale

Schneider Electric mise sur l'intégration de solutions numériques avancées pour optimiser la gestion énergétique, avec un focus particulier sur l'intelligence artificielle, l'IoT et les systèmes de pilotage automatisés qui permettent une efficacité énergétique maximale.

Expansion géographique ciblée

L'entreprise poursuit son développement international avec une attention particulière portée aux marchés émergents et aux zones géographiques à fort potentiel de croissance, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

Investissements massifs dans la recherche et développement

Le groupe investit massivement dans l'innovation, avec des programmes de R&D orientés vers les technologies vertes, l'efficacité énergétique et les solutions de stockage d'énergie pour répondre aux besoins futurs du marché.

Partenariats stratégiques et acquisitions

Schneider Electric développe un écosystème de partenariats technologiques et procède à des acquisitions ciblées pour renforcer son portefeuille de solutions et accélérer sa transformation digitale. L'acquisition de Motivair Corporation pour 850 millions de dollars en février 2025 renforce significativement les capacités de l'entreprise dans le refroidissement liquide pour les centres de données haute performance, particulièrement adaptés aux besoins de l'intelligence artificielle. La joint-venture avec StarCharge formalisée en octobre 2024 permet également d'accélérer le développement sur le marché européen des véhicules électriques et du stockage d'énergie.

Croissance organique équilibrée

Les performances financières témoignent d'une croissance robuste et équilibrée : avec un chiffre d'affaires record de 38 153 millions d'euros en 2024 (+8,4 % de croissance organique), l'entreprise démontre sa capacité à croître dans un environnement économique complexe. Le résultat net s'établit à 4 269 millions d'euros (+7 %), confirmant la solidité du modèle économique.

Engagement environnemental et responsabilité sociétale

Le groupe renforce ses actions en matière de développement durable, avec des objectifs ambitieux de réduction des émissions carbone et un positionnement de leader dans la lutte contre le changement climatique, gage d'un modèle d'entreprise responsable à long terme. Schneider Electric a été désignée entreprise la plus durable au monde par Corporate Knights pour la deuxième fois, devenant la première entreprise de l'histoire à occuper deux fois cette première position.

Quelles sont les forces et faiblesses de Schneider Electric en 2025 ?

Forces et opportunités de Schneider Electric

Position de leader mondial dans la gestion de l'énergie et l'automatisation avec une présence dans plus de 100 pays

Résultats financiers solides avec un chiffre d'affaires record de 38 153 millions d'euros et une marge EBITA ajustée de 18,6 %

Croissance organique soutenue de +8,4 % en 2024, témoignant de la résilience du modèle économique

Positionnement stratégique sur les mégatendances (transition énergétique, digitalisation, décarbonation)

Capacité d'innovation reconnue avec des investissements soutenus en R&D et des acquisitions stratégiques récentes comme Motivair Corporation

Écosystème de partenaires et base client diversifiée réduisant les risques sectoriels

Engagement fort en matière de développement durable, classé entreprise la plus durable au monde par Corporate Knights pour la deuxième fois

Score Schneider Sustainability Impact de 7,55/10 dépassant l'objectif 2024 de 7,40

Faiblesses et risques de Schneider Electric

Exposition aux cycles économiques et aux fluctuations des investissements industriels

Sensibilité aux tensions géopolitiques et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales

Concurrence intense dans un secteur en consolidation avec des acteurs technologiques puissants

Nécessité d'investissements constants en R&D pour maintenir l'avance technologique

Complexité de la transformation digitale interne dans un groupe de grande taille

Dépendance aux politiques publiques et aux réglementations environnementales variables selon les pays

Quelles sont les activités de Schneider Electric ?

Schneider Electric organise ses activités autour de deux divisions principales, chacune contribuant à la stratégie globale de l'entreprise et à sa croissance.

Energy Management

Cette division, cœur de métier historique du groupe, se concentre sur les solutions de gestion et de distribution d'énergie pour les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. Elle développe des produits et services couvrant l'ensemble de la chaîne énergétique, des systèmes de distribution électrique aux solutions de monitoring et d'optimisation énergétique. En 2024, cette division a généré une croissance organique de +12 % et représente environ 82 % du chiffre d'affaires du groupe.

Industrial Automation

Cette division se spécialise dans l'automatisation industrielle, proposant des solutions complètes pour l'industrie 4.0, incluant les systèmes de contrôle, les logiciels industriels, et les solutions de digitalisation des processus de production. Elle accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et l'optimisation de leurs opérations. Cette division a connu une croissance organique de -3,7 % en 2024 mais représente environ 18 % du chiffre d'affaires total.

Quels sont les fondamentaux de l'action Schneider Electric ?

Les fondamentaux financiers et stratégiques de Schneider Electric témoignent de la solidité de son modèle économique et de sa capacité à générer de la valeur dans un environnement économique complexe.

Chiffre d'affaires record de 38 153 millions d'euros

Le chiffre d'affaires consolidé 2024 atteint 38,153 millions d'euros, marquant une croissance organique de +8,4 % par rapport à 2023, illustrant la dynamique commerciale soutenue du groupe et sa capacité à capturer la demande mondiale.

EBITA ajusté de 7 083 millions d'euros

Avec un EBITA ajusté de 7 083 millions d'euros en croissance organique de +14,2 %, Schneider Electric démontre une excellente maîtrise opérationnelle et une capacité à améliorer ses marges malgré un environnement inflationniste.

Marge EBITA ajustée de 18,6 %

La marge EBITA ajustée s'établit à 18,6 %, soit une progression de +90 points de base, témoignant de l'efficacité opérationnelle du groupe et de sa capacité à générer de la valeur ajoutée.

Résultat net en forte progression

Le résultat net s'élève à 4 269 millions d'euros, soit une croissance de +7 %, reflétant la solidité financière du groupe et sa capacité à transformer la croissance du chiffre d'affaires en rentabilité.

Free Cash-Flow solide

Le free cash-flow atteint 4 216 millions d'euros, démontrant la capacité du groupe à générer du cash et à financer ses investissements.

Politique de dividende attractive

Schneider Electric maintient une politique de dividende progressive, avec un dividende Schneider Electric proposé de 3,90 euros par action (+11 %), marquant la 15ème année consécutive de dividende progressif. Cette politique témoigne de la confiance dans les perspectives de croissance et de la volonté de rémunérer ses actionnaires.

Perspectives 2025 réaffirmées

Pour 2025, la direction de Schneider Electric vise une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +10 % et +15 %, basée sur une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +7 % et +10 %. Le groupe prévoit également une amélioration de la marge EBITA ajustée de +50 à +80 points de base, démontrant la confiance dans la résilience du modèle économique et les perspectives de croissance.

Est-ce que l'action Schneider Electric va monter en Bourse en 2025 ? Notre avis et analyse technique

Analyse graphique du cours de bourse de l'action Schneider Electric

Source : Café de la Bourse, données à titre indicatif

Analyse technique de l'action Schneider Electric

Au cours des 12 derniers mois, l'action Schneider Electric présente une dynamique technique contrastée avec une performance de -2,89 %, évoluant dans une configuration de triangle symétrique caractérisée par des sommets décroissants depuis le pic à 271,90 € et des creux ascendants depuis le support majeur à 186,42 €. Le titre Schneider Electric trouve actuellement un support solide à 201,70 €, niveau testé à trois reprises depuis février 2025 et validé par des volumes d'accumulation significatifs, tandis que la résistance immédiate se situe à 239,05 €. L'action Schneider Electric évolue au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours (respectivement 221,46 € et 220,91 €) mais reste sous la MM100 à 232,20 €, créant une configuration technique mixte qui traduit une tendance de court terme légèrement haussière mais une tendance intermédiaire encore fragile. La MACD affiche un signal baissier à -1,4691 sous sa ligne de signal, confirmant un momentum négatif persistant, bien qu'un début de convergence soit observable.

Cette phase de consolidation critique de l'action Schneider Electric présente une probabilité de rupture haussière de 60 % compte tenu de la solidité des fondamentaux, avec un objectif technique à 265-270 € en cas de cassure du triangle par le haut vers 245-250 €, ou un retour vers 201-205 € en cas de rupture baissière sous 220 €.

Faut-il investir dans l'action Schneider Electric en 2025 ? Avis Café de la Bourse

Schneider Electric présente un profil d'investissement attractif pour les investisseurs recherchant une exposition aux mégatendances de la transition énergétique et de la digitalisation industrielle. Les fondamentaux financiers robustes, avec un chiffre d'affaires record de 38 153 millions d'euros et une marge EBITA ajustée de 18,6 %, témoignent de la solidité du modèle économique. La position de leader mondial du groupe Schneider Electric dans la gestion de l'énergie et l'automatisation, combinée à sa présence dans plus de 100 pays, offre une diversification géographique précieuse et une exposition équilibrée aux différents marchés mondiaux.

L'engagement environnemental de Schneider Electric, reconnu par son classement comme entreprise la plus durable au monde par Corporate Knights pour la deuxième fois, répond aux attentes croissantes des investisseurs en matière de critères ESG et positionne l'entreprise favorablement pour capter les flux d'investissements responsables.

Les perspectives de croissance de Schneider Electric s'appuient sur des tendances structurelles durables : accélération de la transition énergétique, digitalisation des infrastructures, développement des énergies renouvelables et besoin croissant d'efficacité énergétique.

Pour un investisseur souhaitant s'exposer aux thématiques de la transition énergétique et de l'industrie 4.0, l'action Schneider Electric constitue une valeur de référence alliant stabilité financière, croissance soutenue et positionnement stratégique sur des marchés porteurs. Avec un score Schneider Sustainability Impact de 7,55/10 dépassant l'objectif 2024 et une politique de dividende progressive depuis 15 ans, l'entreprise Schneider Electric combine performance financière et engagement environnemental.

