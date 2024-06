Schneider Electric : émission et rachat d'OCEANEs

(AOF) - A la suite du succès de son émission d’obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2031 (les "nouvelles obligations"), Schneider Electric annonce que le cours de l’action de référence des nouvelles obligations est fixé à 226,2295 euros, soit le cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) de l'action Schneider Electric constaté sur Euronext Paris entre l'ouverture et la clôture de ce jour.

Le ratio de conversion/échange des Nouvelles Obligations est fixé au Montant Principal divisé par le prix de conversion/échange initial, soit 321,4756 actions de la Société par Nouvelle Obligation, y compris les protections du dividende et l'anti-dilution, tel que décrit dans les termes et conditions des nouvelles obligations.

Lors de l'exercice de leur droit de convertir ou échanger les obligations en actions nouvelles et/ou existantes (le "droit à l'attribution d'actions"), les détenteurs d'obligations recevront au gré de la société des actions nouvelles et/ou existantes de la société portant dans tous les cas tous les droits attachés aux actions existantes à compter de la date de délivrance.

La société a collecté, par l'intermédiaire d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, des indications d'intérêt auprès des porteurs d'OCEANEs en circulation à échéance 2026 (dont 419.677.890,28 euros sont actuellement en circulation) (les "OCEANEs 2026") pour vendre 2.307.877 OCEANEs 2026 (le "rachat"), représentant un montant en principal global d'environ 407,2 millions d'euros, représentant environ 97% des OCEANEs 2026 en circulation.

Le prix final de rachat a été fixé à 230,81 euros par OCEANE 2026, représentant une contrepartie totale d'environ 532,7 millions d'euros. Les OCEANEs 2026 acceptées dans le cadre du Rachat seront annulées conformément à leurs modalités.

Le règlement livraison du Rachat est conditionné au règlement des nouvelles obligations et devrait intervenir le 1er juillet 2024. Après règlement livraison du Rachat, le montant en principal des OCEANEs 2026 encore en circulation sera de 12.476.072,40 euros

