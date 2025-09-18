 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Schneider Electric développe deux nouvelles références avec Nvidia
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 14:32

Schneider Electric a dévoilé jeudi deux nouvelles références développées avec Nvidia en vue d'aider les opérateurs à déployer des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle (IA).

Le groupe français indique que le premier modèle proposé vise à fournir un cadre critique inédit combinant gestion intégrée de l'alimentation électrique et contrôle des systèmes de refroidissement liquide, incluant les technologies Motivair de Schneider Electric.

L'objectif est de permettre aux opérateurs de gérer de façon unifiée des composants complexes d'infrastructures IA, de manière compatible avec Mission Control, la plateforme logicielle d'orchestration et de gestion des clusters IA de Nvidia.

Un second modèle est lui destiné au déploiement d'infrastructures pour usines d'IA atteignant jusqu'à 142 kW par rack, en particulier les racks Nvidia GB300 NVL72, au sein d'un seul hall de données.

Conçu pour accompagner la future architecture Nvidia Blackwell Ultra, ce design fournit un cadre technique couvrant quatre domaines : l'alimentation électrique, le refroidissement des installations, l'espace informatique et les logiciels de cycle de vie.

Il répond par ailleurs aux normes américaines (ANSI) et internationales (IEC).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés.

