Schneider Electric développe deux nouvelles références avec Nvidia
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 14:32
Le groupe français indique que le premier modèle proposé vise à fournir un cadre critique inédit combinant gestion intégrée de l'alimentation électrique et contrôle des systèmes de refroidissement liquide, incluant les technologies Motivair de Schneider Electric.
L'objectif est de permettre aux opérateurs de gérer de façon unifiée des composants complexes d'infrastructures IA, de manière compatible avec Mission Control, la plateforme logicielle d'orchestration et de gestion des clusters IA de Nvidia.
Un second modèle est lui destiné au déploiement d'infrastructures pour usines d'IA atteignant jusqu'à 142 kW par rack, en particulier les racks Nvidia GB300 NVL72, au sein d'un seul hall de données.
Conçu pour accompagner la future architecture Nvidia Blackwell Ultra, ce design fournit un cadre technique couvrant quatre domaines : l'alimentation électrique, le refroidissement des installations, l'espace informatique et les logiciels de cycle de vie.
Il répond par ailleurs aux normes américaines (ANSI) et internationales (IEC).
Valeurs associées
|232,0000 EUR
|Euronext Paris
|+2,23%
A lire aussi
-
Crédit Agricole a annoncé jeudi la décision de Dominique Lefebvre de démissionner de ses fonctions de président d'ici la fin de l'année. Dominique Lefebvre est à ce jour président à la fois de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA), de la SAS Rue La ... Lire la suite
-
"Extrême droite", "cible sur nos vies": audiovisuel public et médias Bolloré sortent le lance-flammes
Escalade verbale spectaculaire dans la guerre entre l'audiovisuel public et les médias de la galaxie Bolloré: la patronne de France Télévisions a pour la première fois qualifié CNews d'"extrême droite" jeudi, ce qui "met une cible" sur les journalistes de la chaîne ... Lire la suite
-
Macron, le "Napoléon", et Lecornu, "énième Premier ministre", cibles des manifestants à travers la France
Un "énième Premier ministre" mais toujours "les mêmes idées", déplore une manifestante retraitée à Clermont-Ferrand. Sébastien Lecornu, tout juste arrivé à Matignon, et Emmanuel Macron concentraient jeudi les flèches de nombre de manifestants interrogés par l'AFP, ... Lire la suite
-
Plusieurs milliers de manifestants, dont le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon, se sont réunis jeudi à Marseille, à l'appel d'un mouvement national de grève.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer