Schneider Electric dépasse les attentes au T4, la demande des centres de données compensant la faiblesse du dollar

Le fabricant français d'équipements électriques Schneider Electric SCHN.PA a fait état jeudi d'un Ebita supérieur aux attentes, portés par une forte demande dans les centres de données, confirmant ainsi ses perspectives pour 2026 malgré la pression liée à l'affaiblissement du dollar.

La demande sur le segment des centres de données a permis d'enregistrer une croissance à trois chiffres ("triple-digit") au quatrième trimestre, contribuant à une hausse organique de 10,7% du chiffre d'affaires trimestriel, à 11,10 milliards d'euros, ainsi qu'à un Ebita ajusté annuel de 7,52 milliards d'euros.

Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 10,90 milliards d'euros au quatrième trimestre et sur un Ebita ajusté annuel de 7,48 milliards d'euros, selon le consensus fourni par le groupe.

Alors que les États-Unis restent le principal moteur de croissance des centres de données, la demande progresse également en Europe du Nord et en France, a déclaré aux journalistes la directrice financière de Schneider Electric, Hilary Maxson.

"Nous commençons à voir un déblocage de certains projets de centres de données en Europe, dans des zones où les autorisations et les raccordements électriques ont été obtenus, avec le soutien des gouvernements", a ajouté Hilary Maxson.

Schneider, désormais acteur clé des infrastructures pour centres de données, rejoint ainsi d'autres groupes optimistes sur la demande liée à l'intelligence artificielle, comme Nvidia NVDA.O et Legrand LEGD.PA .

Le groupe vise pour 2026 une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 10% et une hausse de l'Ebita ajusté de 10% à 15% en organique.

Schneider a indiqué anticiper un impact négatif des devises sur le chiffre d'affaires 2026 entre 850 et 950 millions d'euros sur ses revenus 2026.

Le groupe a par ailleurs annoncé le départ de sa directrice financière Hilary Maxson le 5 avril et son remplacement par Nathan Fast, actuellement en charge des relations investisseurs.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Alessandro Parodi, édité par Augustin Turpin)