Schneider Electric dans le vert avec le soutien de RBC Capital Markets
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 10:18
Les analystes sont particulièrement positifs sur Schneider Electric et estiment que la croissance robuste et le levier opérationnel devraient stimuler la dynamique du bénéfice par action. Ce dernier est attendu stable sur l'exercice en cours, mais il devrait respectivement progresser de 4 et 10% en 2027 et 2028, soit 6% au-dessus du consensus.
RBC Capital Markets prévoit un taux de croissance annuel composé des ventes de 9%, là où la société table sur une hausse comprise entre 7 et 10%, et les analystes visent une progression organique des marges opérationnelles de 320 points de base, dépassant l'objectif de 250 points de base de Schneider Electric.
Dans le détail, le taux de croissance annuel composé des ventes de 9% jusqu'en 2030 devrait être soutenu par une hausse attendue de plus de 15% dans les centres de données, qui pourraient générer à eux seuls au moins 4% de la croissance annuelle du groupe. En outre, l'objectif de marge de la société (250 points de base) implique une conversion des profits de seulement 25%, alors que la moyenne des cinq dernières années est de 31%. Partant, RBC Capital Markets vise plutôt 320 points de base.
Et les Data Centers...
L'an passé, le segment Data Centers & Networks a représenté 30% des commandes. Schneider Electric est le plus grand fournisseur mondial d'équipements pour les centres de données avec environ 10 milliards de dollars de ventes, devant Vertiv et ses 8,7 milliards de dollars.
Au niveau des produits, le groupe couvre toute l'infrastructure électrique (onduleurs UPS, transformateurs) et l'espace serveur (racks, câblages...) ainsi que le refroidissement (refroidissement liquide via l'acquisition de Motivair).
La recommandation de RBC Capital Markets
Les analystes de RBC Capital Markets sont à surperformance sur le titre Schneider Electric et ont relevé leur objectif de cours de 270 à 290 euros.
Dans un scénario haussier, la cible de cours monterait à 360 euros, grâce notamment à une expansion de la marge à 22% et à une accélération de la croissance des ventes à court terme.
A l'inverse, dans un scénario baissier, l'objectif descendrait à 170 euros en raison d'un retournement conjoncturel en 2026 et d'un bénéfice par action chutant de 10% vers les niveaux de 2023.
Parmi les risque pour le groupe il y a une sensibilité à la croissance économique mondiale, une exposition au marché de la construction en Chine (environ 5% des ventes), la volatilité des devises émergentes et les risques liés aux acquisitions.
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