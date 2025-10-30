Schneider Electric confirme son objectif annuel mais les effets de change pèsent

( AFP / JOEL SAGET )

Schneider Electric a confirmé son objectif annuel après une hausse de 4,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 9,7 milliards d'euros, les centres de données et la reprise des industries manufacturières portant l'activité tandis que les effets de change ont pesé.

Le géant des équipements électriques indique que l'impact de la variation des taux de change "a été négatif à -466 millions d'euros, soit -5,0% du chiffre d'affaires", principalement en raison de l'affaiblissement du dollar américain, du yuan chinois et de la roupie indienne face à l'euro.

En données organiques, le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 9%. Le segment "gestion de l'énergie" a progressé de 10% et celui des "automatismes industriels" de 6%.

Le marché final des centres de données et des réseaux continue d'afficher une demande "qui reste élevée" tandis que sur le segment bâtiment, la demande globale "est bonne sur le trimestre, avec des signes d'amélioration" sur le marché des bâtiments résidentiels, indique Schneider Electric.

"Nous réalisons un nouveau trimestre solide avec une croissance organique de +9%, avec une croissance de nos quatre marchés finaux", a commenté Olivier Blum, le directeur général.

"L'activité gestion de l'énergie porte la croissance, où la demande continue des centres de données stimule la performance, soutenue par les investissements dans les infrastructures de réseaux électriques", a-t-il ajouté. "Nous sommes également très satisfaits de constater que l'activité automatismes industriels renoue avec la croissance, soutenue par la reprise des marchés des industries manufacturières".

En termes géographiques, l'Amérique du Nord (39% du chiffre d'affaires) affiche une croissance organique de 14,5% tandis que l'Europe de l'Ouest (23% du chiffre d'affaires) s'affiche en hausse de 5%. L'Asie-Pacifique (26% du chiffre d'affaires) progresse de 6,4% et le reste du monde (12% du chiffre d'affaires) de 5,7%.

Côté perspectives, Schneider Electric réaffirme son objectif de croissance organique de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (Ebita) ajusté - un indicateur de rentabilité - pour 2025 comprise entre 10% et 15% "sur la base de l'environnement géopolitique incertain actuel, et en intégrant les effets des droits de douane entrés en vigueur ou officiellement annoncés à ce jour".

Cet objectif s'appuie sur une prévision de croissance organique du chiffre d'affaires combinée à l'amélioration de la marge attendus actuellement dans le bas d'une fourchette comprise entre 7% et 10% pour le chiffre d'affaires et entre 50 et 80 points de base pour la marge d'Ebita.