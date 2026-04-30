Schneider Electric confirme ses objectifs
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 17:12
Le chiffre d'affaires des trois mois clos en mars a progressé de 11,2% en croissance organique pour s'établir à 9,77 milliards d'euros. Ce résultat ressort légèrement au-dessus du consensus fixé à 9,76 milliards d'euros.
La dynamique est notamment portée par l'Amérique du Nord ( 14,4%), la Chine ainsi que l'Asie de l'Est ( 14,2%).
La performance est toutefois affectée par un effet de change défavorable de 623 millions d'euros, soit un impact négatif de 6,7% sur les ventes. Sur l'ensemble de l'exercice 2026, cet effet pourrait représenter un manque à gagner compris entre 750 et 850 millions d'euros et peser à hauteur d'environ 10 points de base sur la marge d'EBITA ajusté.
Par activité, la croissance est tirée par les systèmes ( 16%), portés par les datacenters, les produits progressent de 9%, tandis que le segment software et services enregistre une croissance de 9%.
"Des résultats conformes aux attentes", estime Jefferies, à l'achat sur le dossier.
"Le T1 marque un bon début d'année mais avec ABB qui a relevé récemment ses objectifs annuels, et certains investisseurs qui espéraient la même chose pour Schneider Electric, la publication pourrait être perçue comme une légère déception en relatif", relève Oddo BHF, à surperformance sur le titre.
Le groupe confirme ses objectifs pour 2026 et indique que les leviers d'amélioration de la rentabilité resteront alignés avec ceux présentés lors de sa récente journée investisseurs. Il anticipe notamment un effet prix net positif, appelé à compenser la hausse des coûts liés aux matières premières et aux droits de douane, avec une montée en puissance progressive au fil de l'année.
Schneider Electric reste par ailleurs attentif à l'environnement géopolitique, estimant que la région Asie du Sud et certaines activités internationales pourraient être affectées dès le deuxième trimestre par les perturbations et incertitudes liées à la situation au Moyen-Orient.
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