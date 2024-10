Schneider Electric confirme ses objectifs 2024

(AOF) - Schneider Electric a fait état au troisième trimestre d'un chiffre d'affaires de 9,31 milliards d'euros, en hausse sur un an de 5,9% en données publiées et de 8% à périmètre et taux de change constants. Une performance que le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes qualifie de "record". Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 9,23 milliards d'euros pour ce trimestre.

"Au troisième trimestre, nous sommes restés concentrés sur l'exécution, avec une croissance de l'ensemble des zones géographiques, tout en augmentant nos capacités afin de saisir les opportunités de croissance sans précédent", a commenté le directeur général de Schneider Electric, Peter Herweck, cité dans un communiqué.

Côté perspectives, le groupe anticipe pour 2024 une croissance organique, soit à périmètre et taux de change constants, de 9% à 13% de son résultat opérationnel (Ebita) ajusté. Il vise en outre une marge d'Ebita ajusté en hausse organique de 60 à 80 points de base.

Schneider avait relevé ses objectifs de croissance d'Ebita ajusté et de marge d'Ebita ajusté en juillet dernier.

La croissance organique du chiffre d'affaires est pour sa part toujours attendue entre 6% et 8% en 2024.

