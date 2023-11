Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric: collaboration technologique avec Hailo information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 10:27









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce une collaboration technologique avec Hailo Technologies, un fabricant de puces pour l'intelligence artificielle (IA), de façon à intégrer les processeurs avancés de Hailo au sein de ses solutions.



'L'IA offre des bénéfices significatifs en renforçant la performance, l'efficience et les capacités des systèmes d'automation industrielle, permettant aux industries de tous segments de mieux se positionner pour l'avenir', explique le groupe français.



En intégrant le processeur Hailo-8 AI dans ses solutions d'automation industrielle, Schneider Electric estime qu'il 'favorisera l'innovation pour ses clients, avec des améliorations significatives et immédiates dans plusieurs tâches communes de fabrication'.





