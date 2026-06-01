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Schneider Electric choisi par SoftBank pour son projet d'IA en France
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 08:00

À l'occasion du sommet Choose France 2026, Schneider Electric fait part de son engagement en tant que partenaire technologique et industriel stratégique dans le projet d'investissement porté par SoftBank Group visant à accélérer le développement des infrastructures d'IA en France.

Le groupe japonais a dévoilé un projet d'investissement majeur visant à développer et exploiter 5 GW de capacité de datacenters dédiés à l'IA à l'échelle nationale, pour un montant pouvant atteindre 75 MdsEUR.

Une première phase représente un investissement initial de 45 MdsEUR pour livrer 3,1 GW dans les Hauts-de-France d'ici 2031, avec des datacenters situés à Dunkerque (Loon-Plage), au Bosquel et à Bouchain. Le reste de l'investissement doit contribuer au développement de sites supplémentaires à travers la France.

Dans ce cadre, Schneider Electric intervient comme partenaire technologique de référence sur les infrastructures énergétiques, au service de l'ambition portée par SoftBank. Pour ce projet, il contribue à concevoir et à fournir les infrastructures ainsi que les modules d'alimentation électrique.

Pour permettre le déploiement rapide du projet, et notamment la concrétisation de la première phase d'investissement, le groupe projette d'investir dans une usine de modules de datacenters préfabriqués ( data center power modules ) sur le port de Dunkerque et d'en assurer l'exploitation.

Ces modules préfabriqués intègrent les technologies basse tension, moyenne tension, énergie sécurisée et refroidissement provenant de plusieurs sites de production de Schneider Electric situés en France et en Europe.

Pour le groupe, ce projet s'inscrit dans la continuité de l'investissement de plus de 110 MEUR annoncé l'an dernier dans trois usines françaises afin de répondre à la demande des marchés du datacenter , du nucléaire et des réseaux électriques.

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