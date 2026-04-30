Schneider Electric, Capgemini, Société Générale... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air France-KLM

Le groupe Air France-KLM publie un premier trimestre 2026 contrasté, marqué par une perte nette quasi stable mais une nette amélioration de la performance opérationnelle et une génération de trésorerie robuste, dans un environnement géopolitique tendu.

Aubay

Le spécialiste des services numériques a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 178,2 millions d'euros au premier trimestre 2026, en progression de 30,9% par rapport à la même période de l'an dernier, dont 10,6% à périmètre constant, une performance supérieure aux attentes du groupe.

ArcelorMittal

Le sidérurgiste améliore sa marge d'EBITDA, porté par des prix de l'acier plus élevés et de meilleures performances. Il anticipe un environnement plus favorable en Europe dans les prochains mois.

BNP Paribas

Le groupe bancaire publiera ses résultats du premier trimestre.

Capgemini

Capgemini affiche un chiffre d'affaires de 5 943 MEUR au titre des 3 premiers mois de 2026, soit une croissance de +7% en données publiées et +11% à taux de change constants, par rapport à la même période de l'année dernière.

Casino

Le chiffre d'affaires s'inscrit à 1 946 MEUR au 1er trimestre 2026, en croissance de +0,3% en données comparables dont +0,6% pour les marques de proximité.

Crédit Agricole

Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 1,8% à 1 676 MEUR pour son 1er trimestre 2026, avec un coût du risque accru de 32,2% à 547 MEUR, mais un résultat brut d'exploitation en progression de 2,4% à 3 013 MEUR.

Forsee Power

Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce le report de la publication de ses comptes annuels 2025 de quelques semaines.

Groupe Crit

Le spécialiste du travail temporaire et de l'assistance aéroportuaire en France et à l'international a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 785,6 millions d'euros au premier trimestre 2026, en progression de 2,5% sur un an et de 3,6% en croissance organique à jours constants ouvrés. Cette évolution confirme l'amélioration de l'activité observée depuis la fin de 2025, en France comme à l'international, malgré un environnement économique encore incertain.

Imerys

Le premier trimestre 2026 du leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie est marqué par un fort recul du résultat net sous l'effet d'éléments exceptionnels, tandis que l'activité opérationnelle reste orientée positivement à périmètre et change constants.

Memscap

Memscap a vu son chiffre d'affaires progresser de 6,2%, à 3,107 millions d'euros, ou de 12,6% à taux de change constants.

Michelin

Les ventes du Groupe s'établissent à 6 167 millions d'euros sur le premier trimestre de 2026, en baisse de 5,4% par rapport à la même période de 2025. Le repli est intégralement attribuable à un effet de change défavorable puisque le chiffre d'affaires est stable à parité historique.

Rising Stone

Pour son premier exercice coté, le promoteur immobilier de luxe a dépasse ses objectifs, soutenu par la forte amélioration de sa rentabilité.

Schneider Electric

Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste mondial des technologies de l'énergie (électrification, automatisation et digitalisation des industries, des entreprises et des habitations a dégagé un chiffre d'affaires record de 9,767 milliards d'euros, en croissance de 4,7%, ou de 11,2% en organique.

Spie

Spie annonce la décision de l'agence de notation Fitch Ratings de relever sa notation de crédit long terme à la catégorie "Investment Grade" "BBB-", avec une perspective stable, contre "BB+" précédemment.

Société Générale

Société Générale dévoile pour le 1er trimestre 2026 un résultat net part du groupe en hausse de 11,3% (en organique) à près de 1,70 MdEUR, soit une rentabilité sur actifs nets tangibles (ROTE) de 11,7%, contre 11% un an auparavant.

Solutions30

Le groupe, spécialisé dans les services multi-techniques à destination des secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique, a fait part d'un chiffre d'affaires de 203,3 millions d'euros au premier trimestre, en repli de 8,6%, pénalisé par une saisonnalité plus marquée que prévu.

Stellantis

Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires net a connu une hausse de 6%, à 38,132 milliards d'euros, grâce à une des bonnes performances en Amérique du Nord, ainsi que par des gains en Europe élargie et au Moyen-Orient et en Afrique.

Technip Energies

Le groupe a vu son chiffre d'affaires ajusté fondre de 4%, à 1,782 milliard d'euros. La croissance prévue de l'activité sur les projets de GNL et de décarbonation aux Etats-Unis et en Europe a été largement compensée par l'évolution des taux de change.

TF1

Le groupe audiovisuel annoncera ses résultats du premier trimestre.

Valneva

Valneva a annoncé le succès d'une offre réservée d'un montant de 84 millions d'euros souscrite par un nombre limité d'investisseurs.