Schneider Electric-CA légèrement au-dessus des attentes au T3 avec les centres de données

Schneider Electric SCHN.PA a fait état jeudi d'une hausse organique de 9% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, légèrement supérieur aux attentes, et a réaffirmé ses objectifs annuels, porté la forte demande dans les centres de données, les infrastructures et les services.

Le fabricant français d'équipements électriques a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 9,72 milliards d’euros, dépassant la croissance organique de 8,4% attendue en moyenne par les analystes dans un consensus fourni par le groupe.

La croissance de la division Gestion de l’énergie est ressortie à +9,7%, soutenue par la demande dans les centres de données, notamment aux États-Unis. Les Automatismes industriels ont renoué avec la croissance (+6%).

Toutes les régions ont contribué à la performance, avec une croissance particulièrement forte en Amérique du Nord, de 14,5%.

Schneider Electric a également réaffirmé ses objectifs financiers pour 2025, malgré "un contexte géopolitique incertain" et l’impact des droits de douane entrés en vigueur ou officiellement annoncés à ce jour.

En juillet, Schneider Electric avait confirmé ses objectifs financiers annuels, dont une croissance organique de l’Ebita ajusté comprise entre 10% et 15%, conformément à ce qui avait été annoncé en février. La prévision implique aussi une marge Ebita ajustée entre environ 18,7% et 19%.

Le groupe vise une continuation de la reprise de la demande sur le marché des industries manufacturières au quatrième trimestre et une continuation de la forte demande pour les offres de Systèmes, portée par les centres de données et les infrastructures.

(Redigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)