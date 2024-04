Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider Electric: C.A. record pour le premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires record au titre du premier trimestre, au-dessus des attentes des analystes, grâce notamment à une forte croissance dans les systèmes de gestion de l'énergie.



Son chiffre d'affaires pour les trois premiers mois de l'année s'élève à 8,6 milliards d'euros, soit une hausse de 1,3% à données publiées et en croissance organique de 5,3%.



Le consensus visait, à titre de comparaison, une croissance interne de 4,5%.



'Nous avons entamé l'année 2024 avec de fortes dynamiques de la demande dans la plupart des secteurs et zones géographiques, en particulier ceux des centres de données et des infrastructures', a souligné Peter Herweck, le directeur général.



L'activité de systèmes - qui représente 28% du C.A. - affiche une croissance organique de 14% au premier trimestre, avec des ventes en hausse à deux chiffres dans la gestion de l'énergie.



Dans son communiqué, le groupe dit bénéficier d'une demande toujours forte sur les marchés des centres de données et des infrastructures.



Schneider a par ailleurs réaffirmé ses objectifs pour 2024, tout en précisant s'attendre à une forte contribution du second semestre de l'exercice.



La croissance organique du chiffre d'affaires est toujours anticipée dans un intervalle compris entre 6% et 8%, avec une progression organique de la marge d'Ebita ajusté prévue entre 40 et 60 points de base.



L'action affichait un gain de l'ordre de 0,3% après cette publication, ce qui la plaçait néanmoins parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40 en début de séance.





