Schneider Electric bien orienté après un relèvement de Jefferies

(AOF) - Dans le vert hier, Schneider Electric s'octroie 1,32% à 226,10 euros. Dans une note consacrée au secteur de l'énergie pour les centres de données et l'IA, le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes a bénéficié d'un relèvement de recommandation de Jefferies, passant de Conserver à Achat tout en rehaussant son objectif de cours de 175 à 260 euros. Le broker considère que les perspectives de croissance de Schneider "sont plus durables que ce que nous avions anticipé précédemment".

Jefferies prévoit "une bonne surprise au niveau des marges relativement aux attentes des analystes grâce à un volume et à des prix élevés dans le secteur de la gestion de l'énergie, tant pour l'exercice 2024 que pour l'exercice 2025". Il précise que les investissements dans le réseau électrique doivent presque doubler entre 2024 et 2030 par rapport à ceux réalisés entre 2015 et 2022.

L'intermédiaire financier met également en lumière la forte exposition de Schneider Electric au marché des centres de données, qui représente 19% de son chiffre d'affaires soit des ventes annuelles d'environ sept milliards d'euros.

"Le groupe couvre toutes les formes de centres de données, de ceux appartenant aux géants de l'Internet aux datacenters en colocation", souligne Jefferies.

