Schneider Electric: bénéfice net 2023 en hausse de 15% à 4 mds EUR

( AFP / JOEL SAGET )

Schneider Electric a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice net en hausse de 15% en 2023, à 4 milliards d'euros, porté par les produits et services liés à la transition énergétique.

Le géant français des équipements électriques et automatismes industriels affiche un chiffre d'affaires annuel de plus de 35,9 milliards, en progression de 5,1%.

Ce chiffre, comme la marge brute et le résultat net ajusté, sont légèrement en deça des prévisions d'analystes publiées par Bloomberg.

Le groupe constate le "maintien d’une demande forte et dynamique du marché, portée par les mégatendances structurelles" (liées aux centres de données, aux investissements dans les infrastructures de réseaux...).

Il évoque aussi une "reprise progressive de la demande" de produits au second semestre sur les segments liés aux consommateurs et sur le marché des industries manufacturières.

"2023 a été une nouvelle année de performances records pour Schneider Electric", a commenté son directeur général Peter Herweck, qui a succédé en mai à Pascal Tricoire, resté président.

"Nous entamons 2024 avec un carnet de commandes record, (...) ce qui nous confère une visibilité accrue pour les trimestres à venir. Le carnet de commandes ainsi que la dynamique forte et continue de la demande pour la majorité de notre portefeuille renforcent la définition d’objectifs financiers ambitieux pour 2024", dit-il encore dans un communiqué du groupe.

Pour 2024, Schneider Electric annonce viser une croissance organique (à taux de change et périmètre constants) de l’Ebita ajusté (bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement) comprise entre 8% et 12%. Pour cela il prévoit notamment un chiffre d’affaires en croissance organique de 6% à 8%.