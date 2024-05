Schneider Electric : arrêt des discussions avec Bentley Systems

(AOF) - Schneider Electric, entreprise mondiale de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonce qu'elle était en cours de discussions avec Bentley Systems dans le cadre d'une potentielle transaction stratégique (comme annoncé dans le communiqué de presse daté du 19 avril dernier). Ces discussions ont maintenant été mutuellement terminées et aucune transaction n'a été convenue. Schneider Electric reste concentré sur ses priorités d'allocation du capital. Le groupe confirme qu'il restera agile et opportuniste vis-à-vis de son développement inorganique.

Cependant, le groupe réitère la nécessité d'une approche disciplinée de la création de valeur pour les parties prenantes dans toute éventuelle transaction stratégique.

Schneider Electric ne donnera pas de détails supplémentaires quant aux discussions préliminaires ou à la transaction proposée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.