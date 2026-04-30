(Zonebourse.com) - Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste mondial des technologies de l'énergie (électrification, automatisation et digitalisation des industries, des entreprises et des habitations a dégagé un chiffre d'affaires record de 9,767 milliards d'euros, en croissance de 4,7%, ou de 11,2% en organique. Toutes les divisions du groupe ont contribué à cette bonne performance. En organique toujours, les produits ont connu une hausse de leurs ventes de 9%, grâce aux volumes et aux prix. Dans le segment Systèmes, l'augmentation s'est élevée à 16%, en particulier soutenue par l'activité Gestion de l'énergie qui a également connu une croissance à deux chiffres avec une contribution de l'ensemble des marchés finaux, notamment les centres de données, malgré une base de comparaison élevée. Enfin, le segment Logiciels & Services a généré une hausse de ses revenus de 9%.

Toujours à périmètre et change constants, toutes les zones géographiques ont connu une hausse de leurs revenus. En Amérique du Nord, elle s'est élevée à 14,4%, en Europe, elle a été de 8,3%, en Chine et Asie de l'Est, les ventes ont progressé de 14,2%, et enfin, dans l'Asie du Sud et International, l'augmentation a été de 6,5%.

Schneider Electric précise que sur le premier trimestre, la contribution des acquisitions nette des cessions s'est établie à 92 millions d'euros, soit un impact de 1,1% sur le chiffre d'affaires, principalement liée à l'acquisition de Motivair, ainsi qu'à l'impact de quelques cessions mineures.

Le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels : une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 7 et 10%, et une croissance organique de la marge d'Ebita ajusté de 50 à 80 points de base. Ces performances impliquent une marge d'Ebita ajusté entre 19,1 et 19,4%.

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