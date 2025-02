Schneider : échoue de peu sous 269,8E information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Schneider refranchit en force les 250E (résistance du 31/01 et 12/02), teste 267,8E et manque de peu le comblement du 'trou d'air Deepseek', c'est à dire le 'gap' laissé béant sous 269,8E le 24 janvier dernier (ce qui ouvrirait grande la route du retracement du zénith des 273E du 23 janvier ('fixing' d'ouverture).









Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 258,70 EUR Euronext Paris +4,65%