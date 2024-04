Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider: discussions confirmées avec Bentley Systems information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 09:31









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a confirmé vendredi avoir engagé des discussions avec l'américain Bentley Systems, un éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures.



Dans un bref communiqué, le spécialiste de la gestion de l'énergie et des automatismes dit envisager une 'potentielle transaction stratégique' dans le cadre de son ambition de devenir le leader mondial des technologies industrielles ('industrial tech').



Le groupe précise que ces discussions restent à un stade préliminaire et qu'il n'existe pour le moment aucune certitude quant à la conclusion d'une transaction.



D'après des informations du Wall Street Journal, Schneider Electric serait en pourparlers en vue de prendre le contrôle de la société, qui aurait constitué un comité spécial au sein de son conseil d'administration afin d'étudier les options qui s'offrent à elle.



'Nous estimons qu'un rapprochement aurait beaucoup de sens d'un point de vue stratégique et compléterait bien les activités de Schneider Electric dans le domaine des logiciels', commentent ce matin les analystes d'Oddo BHF.



'Le scénario d'un apport d'actif, comme celui qui a été réalisé avec Aveva (transfert de leurs propres actifs à la nouvelle entité, obtention d'une participation majoritaire et maintien de la cotation) serait l'idéal pour Schneider Electric et certainement salué par le marché (sortie de trésorerie limitée, bon moyen d'extraire la valeur de son activité software, pas de dilution sur les BPA)', précise la banque privée dans une note de réaction.



A la Bourse de Paris, le titre Schneider perdait plus de 2% vendredi matin dans les premiers échanges, essuyant la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40 derrière Renault.





