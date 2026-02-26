Schneider dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la demande de centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec les nouvelles du CFO, ajout d'un mouvement d'actions au paragraphe 2, commentaire d'analyste au paragraphe 8, graphique) par Alessandro Parodi

Le groupe industriel français Schneider Electric SCHN.PA a fait état jeudi d'un bénéfice de base supérieur aux attentes, grâce à une demande soutenue dans les centres de données, et a communiqué des prévisions pour 2026 que les analystes considèrent comme prudentes.

La société a également annoncé que sa directrice financière Hilary Maxson quitterait la société le 5 avril et serait remplacée par Nathan Fast, qui est devenu directeur des relations avec les investisseurs en janvier.

L'action cotée à Paris était en hausse de près de 4% à 275 euros à 10 h 15 GMT, son cours le plus élevé jamais enregistré.

Schneider, autrefois connu principalement pour ses composants industriels tels que les fusibles et les disjoncteurs, construit aujourd'hui l'épine dorsale des centres de données, fournissant tout, des unités de refroidissement et des baies de serveurs à l'équipement de distribution d'énergie critique. Les centres de données et les réseaux représentent environ 30 % du total de ses commandes.

Si les États-Unis sont le moteur de la croissance des centres de données, la demande augmente également dans les pays d'Europe du Nord et en France, "là où ils ont mis en place des permis, des connexions électriques, sous l'impulsion des gouvernements", a déclaré Hilary Maxson à des journalistes.

Le groupe a fait état d'une croissance à trois chiffres d'une année sur l'autre dans son segment des centres de données. Les revenus trimestriels ont augmenté organiquement de 10,7 % pour atteindre 11,10 milliards d'euros (13,12 milliards de dollars).

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) pour l'ensemble de l'année s'est élevé à 7,52 milliards d'euros, malgré la pression exercée par l'affaiblissement du dollar.

Les analystes interrogés par la société s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 10,90 milliards d'euros pour le quatrième trimestre et à un EBITA ajusté de 7,48 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année.

DES PRÉVISIONS PRUDENTES

Schneider a déclaré qu'il s'attend à une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 7 % et 10 % et à une augmentation de la marge EBITA ajustée comprise entre 50 points de base et 80 points de base cette année, conformément aux objectifs qu'il a définis en décembre.

"Je peux comprendre qu'ils veuillent simplement fixer la base à un niveau sur lequel ils peuvent être très confiants, puis peut-être l'améliorer en cours d'année" après le changement brutal de directeur financier et les risques tels que les tarifs et les prix, a déclaré Andre Kukhnin, analyste chez UBS.

JP Morgan a également qualifié les prévisions de "convenablement battables".

Le groupe, qui réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, a déclaré qu'il s'attendait à un impact de change compris entre 850 et 950 millions d'euros sur son chiffre d'affaires de 2026, après que les fluctuations des devises ont réduit son chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 701 millions d'euros en raison de l'affaiblissement du dollar, de la roupie indienne et du yuan chinois.

Schneider prévoit un impact des droits d'importation, y compris aux États-Unis, d'"un peu moins du double" des 160 millions d'euros supplémentaires déclarés pour 2025, a déclaré Hilary Maxson.

Il s'agit de la dernière entreprise en date à présenter des prévisions optimistes concernant la demande d'IA cette année, après les commentaires optimistes du fabricant de puces Nvidia NVDA.O cette nuit.

(1 dollar = 0,8462 euro)