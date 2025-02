Schneider: coup d'arrêt sous les 267,8E mais rebond sur 242E information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 14:50









(CercleFinance.com) - Schneider subit un coup d'arrêt sous les 267,8E et rechute en 48H sur 242E (à l'ouverture ce lundi).

On observe depuis vendredi un phénomène 'portes de saloon' mais les acheteurs reprennent la main depuis l'ouverture et le rebond pourrait se poursuivre en direction du 'gap' des 254,6E.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 240,40 EUR Euronext Paris -6,60%