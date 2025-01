Schneider : -8% vers 248,5E, gros support vers 240E information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 09:29









(CercleFinance.com) - Les actions Schneider dévissent par un écart très exceptionnel de -8%, vers 248,5E.

Le titre efface d'un coup tous ses gains depuis le 13 janvier et pourrait ne pas tarder au rythme actuel à refermer le 'gap' des 241,35E du 3 janvier.

Le titre se retrouverait alors à proximité immédiate de la zone de support majeure des 240E testée sans relâche du 7 novembre 2024 au 3 janvier 2025.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 250,60 EUR Euronext Paris -7,41%