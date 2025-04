Schneider : -5,5% vers 203E, surveiller le test des 201,75E information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 12:58









(CercleFinance.com) - Nouveau coup de boutoir contre Schneider : le titre dévisse de -5,5% vers 203E et se prépare à retracer son plancher des 201,75E du 5 août 2024.

La prochaine étape pourrait consister à combler le 'gap' des 196E du 14 février 2024, la suivante à retracer l'ex-zénith des 182E du 29/12/2023.







Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 203,7000 EUR Euronext Paris -5,26%