Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : -4% vers 157E, pourrait glisser vers 142E information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 16:59









(CercleFinance.com) - Schneider chute de -4% vers 157E et le pullback sous un zénith de 165,44E s'enclenche via l'ouverture d'un 'gap' sous 162,38E.

Le titre comble un 1er 'gap' à 159,88E (du 17 mai) et devrait s'en aller refermer celui des 143,24E du 6 avril... avant de reprendre appui sur 142E





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -3.44%